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Фигурное катание

27 октября, 07:40

Коган: «Федерация работает над тем, чтобы были новые звездочки и звезды»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о конкуренции в фигурном катании.

«Прежде всего необходимо помнить, что все топовые спортсмены, особенно те, что получили уже все возможные звания, прекрасно понимают, что самое сложное не выступить на соревнованиях, а к ним подготовиться. Последний мой разговор с Лизой Туктамышевой был об этом. Ребята говорят, что с удовольствием выступят на всех соревнованиях, куда мы их только допустим. Но, чтобы быть конкурентоспособными нужно постоянно вкладываться на тренировках. Эта тяжелая и монотонная тренировочная работа и становится триггером. Знаком, что может лучше отдохнуть и выступить, например, в шоу.

Федерация работает над тем, чтобы были новые звездочки и звезды. В техническом плане они точно не хуже, чем предыдущие спортсмены. Это процесс, который идет совместно со спортсменами и тренерами. Но я не скажу, что у нас много спортсменов резко решили завершить карьеры. Мы увидим много и других, которые ничем не хуже», — сказал Коган на пресс-конференция ФФККР.

Перед стартом этого сезона о приостановке карьеры объявили Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а после контрольных прокатов Елизавета Туктамышева подтвердила новость о том, что ставит профессиональную карьеру на паузу.

 
Елизавета Туктамышева. Конец эпохи. Вечная Туктамышева близка к уходу из фигурного катания

 

Фигурное катание
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