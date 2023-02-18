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Фигурное катание

Сегодня, 16:59

Генеральный директор ФФККР Коган отреагировал на обвинения Плющенко в предвзятом судействе

Алина Савинова
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпионат Евгения Плющенко о судействе.

«Не согласен с Евгением, что к его ученикам какое-то предвзятое отношение со стороны судейства», — приводит Sport24 слова Когана.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023. Он заявил, что судьи предвзято относятся к ученикам его академии «Ангелы Плющенко».

Ученица Плющенко Вероника Жилина стала второй на турнире с 218,79 балла. Другая его воспитанница Софья Титова заняла четвертое место (200,73 балла).

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-02-18-generalnyy-direktor-ffkkr-otvetil-na-obvineniya-plyushchenko-v-predvzyatom-sudeystve
Фигурное катание
Евгений Плющенко
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