Генеральный директор ФФККР Коган отреагировал на обвинения Плющенко в предвзятом судействе

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпионат Евгения Плющенко о судействе.

«Не согласен с Евгением, что к его ученикам какое-то предвзятое отношение со стороны судейства», — приводит Sport24 слова Когана.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023. Он заявил, что судьи предвзято относятся к ученикам его академии «Ангелы Плющенко».

Ученица Плющенко Вероника Жилина стала второй на турнире с 218,79 балла. Другая его воспитанница Софья Титова заняла четвертое место (200,73 балла).