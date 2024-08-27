Логинова о дисквалификации Горобченко: «Спортсмен несет ответственность за все, что попадает в организм»

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова прокомментировала «СЭ» информацию о дисквалификации фигуристки Варвары Горобченко. В допинг-пробах 17-летней спортсменки были обнаружены мельдоний и сибутрамин. Дисквалификация Горобченко закончится 14 мая 2028 года.

«Фигуристка является защищенным лицом, так как на момент нарушения антидопинговых правил не достигла возраста восемнадцати лет, не была включена в регистрируемый пул тестирования и не принимала участия в международных спортивных соревнованиях , — сказала Логинова «СЭ». — Согласно политике РУСАДА, мы не публикуем пресс-релизов в отношении защищенных лиц. Тем не менее, в соответствии с п. 17.3 Общероссийских антидопинговых правил (ОАП), информация о спортсменке, сроке дисквалификации и обнаруженные субстанции были указаны в публикуемом на сайте РУСАДА списке спортсменов, отбывающих дисквалификацию».

Также генеральный директор РУСАДА отметила, что в фигурном катании это уже третий случай нарушений антидопинговых правил несовершеннолетними спортсменами.

«Мы вынуждены констатировать, что за последнее время мы имеем дело уже с третьим случаем нарушения антидопинговых правил несовершеннолетними спортсменами, которые занимаются фигурным катанием. Мы неоднократно говорили о необходимости проведения масштабной образовательной работы не только с юными спортсменами, но и с их ближайшим окружением. Руководству федерации следует обратить особое внимание на работу с ближайшими родственниками спортсменов, особенно с бабушками и дедушками, которые все чаще фигурируют в делах о нарушениях антидопинговых правил. РУСАДА готово провести для них отдельный семинар. Но главное, что мы хотим еще раз подчеркнуть — это принцип строгой ответственности: спортсмен всегда сам несет ответственность за все, что попадает в его организм. В пробе спортсменки было обнаружено две запрещенные в спорте субстанции — мельдоний и сибутрамин. Дисциплинарный антидопинговый комитет принял во внимание все предоставленные стороной защиты материалы и применил пункт 12.4 ОАП «отягчающие обстоятельства» за наличие в пробе двух субстанций, что увеличило стандартный 4-летний срок дисквалификации на 1 год. Сотрудниками РУСАДА, прежде всего отделом по обработке результатов, были соблюдены все требования стандартов. Ближайшее окружение несовершеннолетней спортсменки не воспользовалась правом обжаловать решение ДАК, а значит, аргументы у стороны спортсменки исчерпаны», — добавила Логинова.

Горобченко тренируется под руководством олимпийской чемпионки Юлии Липницкой в академии «Ангелы Плющенко».

РУСАДА за первую половину 2024 года взяло у спортсменов почти 6 тысяч допинг-проб.