Генеральный директор USADA надеется, что CAS в ускоренном порядке рассмотрит апелляцию ВАДА по делу Валиевой

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Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт выразил надежду на то, что Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию ВАДА по делу фигуристки Камилы Валиевой в ускоренном порядке.
«Это нужно было сделать, чтобы восстановить доверие к глобальной антидопинговой системе, и мы очень благодарны. Теперь давайте надеяться, что слушание пройдет в ускоренном порядке и открыто для публики, чтобы спортсмены, чьи мечты висят на волоске, могли поверить в окончательный результат, каким бы он ни был, и что справедливость может быть восстановлена в ближайшее время», — приводит слова Тайгарта РИА «Новости Спорт» со ссылкой на USA Today.
21 февраля Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Камилы Валиевой.
22 февраля Международный союз конькобежцев (ISU) также подал апелляцию в CAS на решение ДАК РУСАДА признать Камилу Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил
21 октября РУСАДА опубликовало сообщение, в котором говорится, что дело спортсменки является конфиденциальным, и агентство не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали.