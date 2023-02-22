Генеральный директор USADA надеется, что CAS в ускоренном порядке рассмотрит апелляцию ВАДА по делу Валиевой

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт выразил надежду на то, что Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию ВАДА по делу фигуристки Камилы Валиевой в ускоренном порядке.

«Это нужно было сделать, чтобы восстановить доверие к глобальной антидопинговой системе, и мы очень благодарны. Теперь давайте надеяться, что слушание пройдет в ускоренном порядке и открыто для публики, чтобы спортсмены, чьи мечты висят на волоске, могли поверить в окончательный результат, каким бы он ни был, и что справедливость может быть восстановлена в ближайшее время», — приводит слова Тайгарта РИА «Новости Спорт» со ссылкой на USA Today.

21 февраля Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Камилы Валиевой.

22 февраля Международный союз конькобежцев (ISU) также подал апелляцию в CAS на решение ДАК РУСАДА признать Камилу Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил

21 октября РУСАДА опубликовало сообщение, в котором говорится, что дело спортсменки является конфиденциальным, и агентство не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали.