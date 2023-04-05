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Фигурное катание

Сегодня, 17:00

Чешский фигурист рассказал, почему в стране не приняли Свириденко: «Никто тебя не ждет тут с распростертыми объятиями»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Фигурист Георгий Рештенко.
Георгий Рештенко.
Фото Global Look Press
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Чешский фигурист Георгий Рештенко в интервью «СЭ» рассказал о причинах, по которым у российского спортсмена Леонида Свириденко не удался переход в эту сборную.

«Мы с ним раньше тренировались в одной группе, знакомы с самого детства. И вот два года назад он приезжает в Чехию на прокаты. Приехал и прошел через все то, что проходил раньше я. Думаешь, что сейчас тебя здорово оценят, получишь много баллов. Но вышло так, что мы с Маттиасом его обыграли. А Чехия и без того не сильно настроена приглашать иностранцев.

Нет такого, что ты приезжаешь на все готовое и тебя ждут с распростертыми объятиями. Никто не ждет. Мой переход был по моей инициативе. Мне помогали родители, да и приехал я в Чехию ребенком. А интереса переманивать взрослых сформированных спортсменов у них нет. Трудностей много, финансирования сразу серьезного не будет, перспективы тоже не ясные. Нужно заниматься документами, получать визу. И никто особо не будет тебе с ней помогать. Вид на жительство, гражданство, нужно постоянно жить в Европе. Искать тренировочную базу», — сказал Рештенко.

Отметим, что ранее Георгий тренировался в Санкт-Петербурге у Евгения Рукавицына. У него российское гражданство.

 
Георгий Рештенко. «Попросили уехать из Петербурга, а из соцсетей узнал, что меня сняли с чемпионата мира». Наш фигурист — главная надежда Чехии

 

Фигурное катание
Георгий Рештенко
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