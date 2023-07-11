Гербольдт назвала фантастикой информацию о положительной допинг-пробе Сотниковой

Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт в комментарии «СЭ» отреагировала на новость о желании Национального олимпийского комитета Южной Кореи обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием расследовать допинговую историю российской фигуристки Аделины Сотниковой.

В шоу «Откровенно с Татаркой» Сотникова призналась, что в 2014 году на Олимпиаде в Сочи сдала положительную допинг-пробу, однако ее оправдали по допинговому делу после вскрытия пробы «Б», которая оказалась чистой.

Позже фрагмент видео с признанием фигуристки в сдаче положительной допинг-пробы исчез с YouTube-канала Tatarka FM.

«Не думаю, что такое было. Наверное, кто-то неправильно понял. Вряд ли кто-то мог намеренно принять допинг, зная, что он — действующий спортсмен. Какая-то перевернутая информация, потому что все спортсмены проходят тщательный отбор. Я думаю, это информация из области фантастики», — сказала Гербольдт корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Сотникова стала олимпийской чемпионкой на Играх-2014 в Сочи в женском одиночном катании. Второй на той Олимпиаде стала кореянка Ким Юна.