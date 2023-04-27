Гербольдт назвала фигуриста, ставшего открытием сезона

Бронзовая призерка чемпионата России в одиночном катании Катарина Гербольдт, которая также известна по своим выступлениям в паре с Александром Энбертом, рассказала, кто стал для нее открытием в прошедшем сезоне в российском фигурном катании.

«Я уже ни раз отмечала, что открытием сезона для меня стал Гриша Федоров. Он выиграл прыжковый чемпионат России, чего, мне кажется, никто не ожидал. В принципе, многие не знали и не слышали о нем, но он очень громко заявил о себе. И мне кажется, что он достоин этого звания по итогам сезона. В негативном, наверно, никого, потому что все справились. У каждого спортсмена получилось по яркому старту, на котором каждый смог чем-то всех удивить. Да, не получилось у всех держать эту форму весь сезон, но, тем не менее, у всех были яркие, достойные восхищения старты», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».