Гербольдт назвала Туктамышеву лучшей фигуристкой в России

Российская фигуристка Катарина Гербольдт поделилась мнением о Елизавете Туктамышевой.

«Туктамышева выступает достаточно стабильно, несмотря на возраст и на все препятствия. Для меня она сейчас — лучшая фигуристка в России», — приводит «РБ Спорт» слова Гербольдт.

В финале «Гран-при России» по фигурному катанию этого сезона Туктамышева стала третьей, уступив только Камиле Валиевой и Аделии Петросян.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Также на ее счету серебряная медаль чемпионата мира-2021 и бронза чемпионата Европы-2013.