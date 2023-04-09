Гербольдт назвала Туктамышеву лучшей фигуристкой в России

Сегодня, 19:10
Российская фигуристка Катарина Гербольдт поделилась мнением о Елизавете Туктамышевой.
«Туктамышева выступает достаточно стабильно, несмотря на возраст и на все препятствия. Для меня она сейчас — лучшая фигуристка в России», — приводит «РБ Спорт» слова Гербольдт.
В финале «Гран-при России» по фигурному катанию этого сезона Туктамышева стала третьей, уступив только Камиле Валиевой и Аделии Петросян.
Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Также на ее счету серебряная медаль чемпионата мира-2021 и бронза чемпионата Европы-2013.