Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Фигурное катание

Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 19:10

Гербольдт назвала Туктамышеву лучшей фигуристкой в России

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российская фигуристка Катарина Гербольдт поделилась мнением о Елизавете Туктамышевой.

«Туктамышева выступает достаточно стабильно, несмотря на возраст и на все препятствия. Для меня она сейчас — лучшая фигуристка в России», — приводит «РБ Спорт» слова Гербольдт.

В финале «Гран-при России» по фигурному катанию этого сезона Туктамышева стала третьей, уступив только Камиле Валиевой и Аделии Петросян.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Также на ее счету серебряная медаль чемпионата мира-2021 и бронза чемпионата Европы-2013.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/katarina-gerbol-dt-tuktamy-sheva-dlya-menya-sejchas-luchshaya-figuristka-v-rossii/
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Катарина Гербольдт
0
Читайте также
Умер актер фильма «Маленькая Вера» Александр Негреба
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Неделя до Пасхи: что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье
Посол Украины заявил об «ужасных потерях» ВСУ
Популярное видео
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова: «Не могу выделить кого-то, у нас много хороших фигуристов»