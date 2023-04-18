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Сегодня, 10:26

Гербольдт: «Все российские тренеры — герои»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Российская фигуристка Катарина Гербольдт ответила «СЭ» на вопрос, кого бы из тренеров она выделила в сезоне-2022/23.

«Я бы выделила абсолютно каждого российского тренера, потому что их труд — очень тяжелый. Ты на своих спортсменов кладешь всю свою личную жизнь, свою семью, родственников и друзей. Очень много сил и времени тратится, чтобы выпустить хотя бы одного успешного спортсмена. Если у тебя получается поднять хотя бы нескольких — это дорогого стоит. Я считаю, что абсолютно все российский тренеры — герои. Они — очень крутые специалисты, которым зачастую приходится делать выбор в пользу своих учеников. Это сильные люди, которые остались со спортсменами, терпят и принимают каждого ученика, как своего родного человека, и поддерживают их в работе», — сказала Гербольдт «СЭ».

Ранее Гербольдт поделилась мнением о турнире шоу-программ.

Фигурное катание
Катарина Гербольдт
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