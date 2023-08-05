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Фигурное катание

Сегодня, 11:58

Гербольдт не готова поехать в Африку для обучения местных фигуристов

Виталий Косик
Корреспондент
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Чемпионка России среди юниоров Катарина Гербольдт рассказала, почему не готова ехать в Африку и обучать местных фигуристов.

«Если бы мне предложили работу тренером в Африке? Наверное, нет. Не поехала бы. У меня в России своя работа: школа, группа, семья. Если бы это предложение поступило лет 10 назад, может быть. Сложно сказать, но на данный момент нет. Идея хорошая. Фигурное катание нужно развивать везде. Соревноваться нашим спортсменам со всеми, потому что между собой, наверное, другая мотивация. Общение и развитие иностранных фигуристов пойдёт на пользу», — сказала Гербольдт Legalbet.

Источник: Legalbet
Фигурное катание
Катарина Гербольдт
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