Гербольдт: «Очень жаль, что именно так оборвалась карьера Усачевой, но так бывает»

Тренер по фигурному катанию Катарина Гербольдт поделилась мнением об уходе Дарьи Усачевой из группы Этери Тутберидзе.

«Наиболее запоминающимся для меня стал сезон-2020/21, когда она выступала очень хорошо и стабильно. Очень жаль, что именно так оборвалась ее карьера, но так бывает. Усачева — не первая и не последняя спортсменка, с которой подобное произошло. Это спорт, где удача тебе должна сопутствовать во всем. В какой-то момент удача от нее отвернулась», — приводит слова Гербольдт «Газета.ru».

17-летняя Усачева — мастер спорта России, серебряный призер этапа «Гран-при» Skate America (2021), серебряный призер чемпионата мира среди юниоров (2020), бронзовый призер юниорского финала «Гран-при» (2019).

Осенью 2021 года фигуристка получила тяжелую травму бедра на этапе «Гран-при» в Японии, после этого она не участвовала в соревнованиях.