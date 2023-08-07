Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 02:55

Гербольдт: «Очень жаль, что именно так оборвалась карьера Усачевой, но так бывает»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Тренер по фигурному катанию Катарина Гербольдт поделилась мнением об уходе Дарьи Усачевой из группы Этери Тутберидзе.

«Наиболее запоминающимся для меня стал сезон-2020/21, когда она выступала очень хорошо и стабильно. Очень жаль, что именно так оборвалась ее карьера, но так бывает. Усачева — не первая и не последняя спортсменка, с которой подобное произошло. Это спорт, где удача тебе должна сопутствовать во всем. В какой-то момент удача от нее отвернулась», — приводит слова Гербольдт «Газета.ru».

17-летняя Усачева — мастер спорта России, серебряный призер этапа «Гран-при» Skate America (2021), серебряный призер чемпионата мира среди юниоров (2020), бронзовый призер юниорского финала «Гран-при» (2019).

Осенью 2021 года фигуристка получила тяжелую травму бедра на этапе «Гран-при» в Японии, после этого она не участвовала в соревнованиях.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/06/21021038.shtml
Катарина Гербольдт
0
Читайте также
Беспилотники коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС РФ в Сирии
Мятежники заявили о подготовке за рубежом агрессии против Нигера
Экс-инспектор ООН указал на самоубийственную политику США в отношении РФ
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Москвина указала на пульс, отвечая на вопрос об уходе Бойковой/Козловского