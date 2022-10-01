1 октября, 23:06
Российская фигуристка Катарина Гербольдт отреагировал на новость о переходе серебряного призера Олимпийских игр Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе в группу Светланы Соколовской.
— Мое отношение хорошее, поскольку я работала со Светланой Владимировной, мы работаем в одном клубе. Она прекрасный тренер, прекрасный человек. Пожелаю им удачи в совместной работе.
— Я думаю, что сможет, поскольку Светлана Владимировна и вся ее команда работает с высоким уровнем спортсменов. Для нее это не первый спортсмен такого уровня. Я думаю, она справится, — цитирует «Спорт День за Днем» Гербольдт.
В сезоне-2020/21 Трусова занималась в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, после чего вернулась к Тутберидзе.
Трусова — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине, она стала первой в истории фигуристкой, которая приземлила пять четверных прыжков в одной программе.