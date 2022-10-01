Гербольдт — о возможном переходе Трусовой: «Соколовская — прекрасный тренер, пожелаю им удачи в совместной работе»

Российская фигуристка Катарина Гербольдт отреагировал на новость о переходе серебряного призера Олимпийских игр Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе в группу Светланы Соколовской.

— Мое отношение хорошее, поскольку я работала со Светланой Владимировной, мы работаем в одном клубе. Она прекрасный тренер, прекрасный человек. Пожелаю им удачи в совместной работе.

— Сможет ли Трусова удержать свой уровень под руководством нового наставника?

— Я думаю, что сможет, поскольку Светлана Владимировна и вся ее команда работает с высоким уровнем спортсменов. Для нее это не первый спортсмен такого уровня. Я думаю, она справится, — цитирует «Спорт День за Днем» Гербольдт.

В сезоне-2020/21 Трусова занималась в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, после чего вернулась к Тутберидзе.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине, она стала первой в истории фигуристкой, которая приземлила пять четверных прыжков в одной программе.