Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:52

Гербольдт — о Кубке Первого канала: «Готовятся и собираются удивлять абсолютно все!»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Бронзовый призер чемпионата России в одиночном катании Катарина Гербольдт в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящего Кубка Первого канала по фигурному катанию.

«В данной ситуации все ждут этот турнир. Он достаточно близко к чемпионату Европы по времени, и наши спортсмены не отходят от графика. Мы все надеемся, что ситуации поменяется и мы сможем выступать на всех турнирах. На Кубке можно посмотреть, насколько наши ребята готовы, насколько удается сохранять мотивацию в себе. Я знаю, что все ребята хорошо готовы. Лишний раз можно показать зрителям, своим и международным конкурентам, которые тоже смотрят этот турнир, что в России все продолжает жить, никто не сдается и ничего не умирает. Ожидания от турнира? Готовятся и собираются удивлять абсолютно все! Посмотрим, что будет. В любом случае турнир будет очень интересным», — сказала Гербольдт «СЭ».

Также Гербольдт прокомментировала отсутствие Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

«Отсутствие Щербаковой и Трусовой? Потери заметят их фан-клубы, но конкуренции будет достаточно. Борьба будет интересной. Девочки приняли решение какое-то время передохнуть. Они этого заслужили. Ставить это в укор не надо. Они показали достаточно результатов, чтобы спокойно отдыхать», — добавила Гербольдт.

В 2023 году Кубок Первого канала пройдет 21 и 22 января в Москве на «ЦСКА-Арене».

Катарина Гербольдт
0
Читайте также
Овечкин выиграл личную дуэль у Капризова! Но «Вашингтон» упустил преимущество и проиграл
Малкин набрал 3 очка в проигранном матче «Питтсбурга» против «Оттавы»
Еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе
В Иванове застрелили мужчину около здания местного управления полиции
Пригожин заявил о взятии под контроль Клещеевки в ДНР подразделениями ЧВК «Вагнер»
Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Хореограф Смекалов раскрыл секрет спортивного долголетия Туктамышевой

Тарасова считает, что Кубок Первого канала не потеряет в зрелищности из-за отсутствия Трусовой и Щербаковой