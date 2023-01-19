Гербольдт — о Кубке Первого канала: «Готовятся и собираются удивлять абсолютно все!»

Бронзовый призер чемпионата России в одиночном катании Катарина Гербольдт в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящего Кубка Первого канала по фигурному катанию.

«В данной ситуации все ждут этот турнир. Он достаточно близко к чемпионату Европы по времени, и наши спортсмены не отходят от графика. Мы все надеемся, что ситуации поменяется и мы сможем выступать на всех турнирах. На Кубке можно посмотреть, насколько наши ребята готовы, насколько удается сохранять мотивацию в себе. Я знаю, что все ребята хорошо готовы. Лишний раз можно показать зрителям, своим и международным конкурентам, которые тоже смотрят этот турнир, что в России все продолжает жить, никто не сдается и ничего не умирает. Ожидания от турнира? Готовятся и собираются удивлять абсолютно все! Посмотрим, что будет. В любом случае турнир будет очень интересным», — сказала Гербольдт «СЭ».

Также Гербольдт прокомментировала отсутствие Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

«Отсутствие Щербаковой и Трусовой? Потери заметят их фан-клубы, но конкуренции будет достаточно. Борьба будет интересной. Девочки приняли решение какое-то время передохнуть. Они этого заслужили. Ставить это в укор не надо. Они показали достаточно результатов, чтобы спокойно отдыхать», — добавила Гербольдт.

В 2023 году Кубок Первого канала пройдет 21 и 22 января в Москве на «ЦСКА-Арене».