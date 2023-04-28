КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 02:22

Гербольдт: «В российском сезоне удивило соревнование шоу-программ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бронзовая призерка чемпионата России Катарина Гербольдт рассказала, какое событие стало для нее самым ярким в прошедшем сезоне.

«За международным я не особо наблюдала, потому что наши спортсмены не участвовали. И особо желания или мотивации не было. Были, конечно, о которых говорили, я смотрела. Но в целом, то, что происходит на мировой арене, я не наблюдала.

В российском сезоне удивило соревнование шоу-программ. Это было очень по-новому, очень поучительно для наших действующих молодых спортсменов, как раз показав, что, помимо технической составляющей, очень важно уметь кататься, уметь кататься эмоционально, уметь правильно подбирать образ и уметь его передавать. Это было не только интересно наблюдать, но еще и зрители смогли увидеть спортсменов, которые уже давно не соревнуются. Они смогли показать тот опыт, который приобрели, наверно, уже после завершения карьеры. Мне бы хотелось, чтобы молодые стали такими же эмоциональными, как тот же Леша Ягудин, не потеряв свою техническую составляющую. Если так будет, то равных российским спортсменам не будет», — цитирует «Газета.Ru» Гербольдт.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/27/20312869.shtml?updated
0
Читайте также
Расчет гаубицы «Гиацинт» уничтожил группу пехоты ВСУ
Путин предложил запустить курсы по управлению беспилотниками в школах
Рябков отметил важность взвешенного ответа США на невыдачу виз
Боевики ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области
Популярное видео
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гербольдт оценила прогресс российской фигуристки Губановой, выступающей за сборную Грузии