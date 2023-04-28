Гербольдт: «В российском сезоне удивило соревнование шоу-программ»

Бронзовая призерка чемпионата России Катарина Гербольдт рассказала, какое событие стало для нее самым ярким в прошедшем сезоне.

«За международным я не особо наблюдала, потому что наши спортсмены не участвовали. И особо желания или мотивации не было. Были, конечно, о которых говорили, я смотрела. Но в целом, то, что происходит на мировой арене, я не наблюдала.

В российском сезоне удивило соревнование шоу-программ. Это было очень по-новому, очень поучительно для наших действующих молодых спортсменов, как раз показав, что, помимо технической составляющей, очень важно уметь кататься, уметь кататься эмоционально, уметь правильно подбирать образ и уметь его передавать. Это было не только интересно наблюдать, но еще и зрители смогли увидеть спортсменов, которые уже давно не соревнуются. Они смогли показать тот опыт, который приобрели, наверно, уже после завершения карьеры. Мне бы хотелось, чтобы молодые стали такими же эмоциональными, как тот же Леша Ягудин, не потеряв свою техническую составляющую. Если так будет, то равных российским спортсменам не будет», — цитирует «Газета.Ru» Гербольдт.