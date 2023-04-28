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Сегодня, 03:32

Гербольдт: «Говорить о совместной работе Грассля и Тутберидзе можно будет только со следующего сезона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бронзовая призерка чемпионата России Катарина Гербольдт рассказала, когда можно оценивать результаты совместной работы российского тренера Этери Тутберидзе и итальянского одиночника Даниэля Грассля.

«Еще недостаточно прошло времени, чтобы оценить их совместную работу. Как правило, в первый сезон после перехода больше видна работа предыдущих тренеров, той команды, с которой спортсмен работал раньше. А уже через сезон видно, что ты наработал с тем тренером, с которым ты сейчас. Говорить о совместной работе Грассля и Тутберидзе можно будет только со следующего сезона», — цитирует «Газета.Ru» Гербольдт.

20-летний итальянец в начале января приехал в Москву, чтобы работать с российским тренером.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/27/20312647.shtml?updated
Даниэль Грассль
Катарина Гербольдт
Этери Тутберидзе
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