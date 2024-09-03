Гербольдт считает, что Трусова нашла мотивацию продолжать тренироваться и кататься

Российская фигуристка Катарина Гербольдт в комментарии для «СЭ» отреагировала на попадание Александры Трусовой-Игнатовой в предварительный список участников контрольных прокатов сборной России.

«Говорили о том, что она планирует выступать, поэтому я не удивлена ее попаданием в список. Если она планирует выступать в этом сезоне, то это логично. Мне хочется верить, что спортсмены такого уровня в таком возрасте способны адекватно оценивать возможности. Я не думаю, что она бы приняла подобное решение, если бы в себе сомневалась. В любом случае это интересно и здорово, когда спортсмены такого уровня возвращаются и находят в себе силы и мотивацию, чтобы продолжать тренироваться и кататься», — сказала Гербольдт «СЭ».

Последний раз Трусова-Игнатова участвовала в турнирах в 2022 году и полностью пропустила сезон-2023/24.

Денис Сафронов