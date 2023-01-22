Гербольдт — о Загитовой: «Плох тот капитан, который не защищает свою команду»

Российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о критике в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой после ее слов на Кубке Первого канала.

Загитова не согласилась с решением организаторов вычесть у ее команды наименьшую сумму баллов и аннулировать результат Вероники Яметовой из-за травмы Анастасии Зининой из другой команды.

«Я считаю, что это в любом случае спорт, соревнования, даже на шоу есть соревновательная практика, — цитирует «Газета.Ru» Гербольдт. — Так бывает — у кого-то, к сожалению, выпадают спортсмены. Но, в принципе, я с Загитовой согласна: ее-то спортсменка не выбыла, работала — почему аннулировали ее результаты? Она абсолютно права в том плане, что она отстаивает свои интересы и интересы своей команды. Плох тот капитан, который не защищает свою команду».

Несмотря на вычет баллов, после первого дня соревнований лидирует команда Загитовой «Красная машина», опережая команду Камилы Валиевой «Нас не догонят».