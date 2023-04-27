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Фигурное катание

Сегодня, 19:46

Гербольдт высказалась о возвращении Трусовой и Щербаковой на соревновательный лед

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бронзовая призерка чемпионата России в одиночном катании Катарина Гербольдт, которая также известна по своим выступлениям в паре с Александром Энбертом, выразила надежду на возвращение Александры Трусовой и Анны Щербаковой на соревновательный лед в новом сезоне.

«Мне хочется верить, что они найдут в себе силы и мотивацию, чтобы продолжить что-то доказывать себе и окружающим. Они яркие фигуристки, и все будут рады их видеть на ледовой арене в качестве действующих спортсменов», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/27/20311501.shtml
Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
Катарина Гербольдт
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