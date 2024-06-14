Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:22

Гербольдт выступила против возвращения сальто в фигурном катании

Telegram Дзен

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о возвращении сальто в рамках соревновательной программы со следующего сезона.

14 июня стало известно, что ISU разрешил фигуристам исполнять сальто на соревнованиях.

«Я, наверное, все-таки против данного разрешения. От неудачного исполнения сальто можно получить действительно серьезные травмы. Я за то, чтобы было больше фигурного катания, нежели атлетического спорта. Потому что разгоны и четверные прыжки становятся совершенно другими и пропадает красота фигурного катания, за что все его и любили», — сказала Гербольдт «СЭ».

Ранее исполнение сальто в программах фигуристов наказывалось двумя штрафными баллами.

(Денис Сафронов)

Фигурное катание
Катарина Гербольдт
0
Читайте также
Раненный при обстреле ВСУ военкор НТВ Ивлиев остался без руки
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
Азербайджан сообщил о завершении вывода миротворцев РФ из Карабаха
Небензя назвал целью саммита по Украине в Швейцарии ультиматум РФ
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

В CAS сообщили, что в ближайшее время приступят к обсуждению решения по делу Валиевой

Радионова считает, что сальто прибавит зрелищности программам фигуристов