Гербольдт выступила против возвращения сальто в фигурном катании

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о возвращении сальто в рамках соревновательной программы со следующего сезона.

14 июня стало известно, что ISU разрешил фигуристам исполнять сальто на соревнованиях.

«Я, наверное, все-таки против данного разрешения. От неудачного исполнения сальто можно получить действительно серьезные травмы. Я за то, чтобы было больше фигурного катания, нежели атлетического спорта. Потому что разгоны и четверные прыжки становятся совершенно другими и пропадает красота фигурного катания, за что все его и любили», — сказала Гербольдт «СЭ».

Ранее исполнение сальто в программах фигуристов наказывалось двумя штрафными баллами.

(Денис Сафронов)