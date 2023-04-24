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Фигурное катание

24 апреля, 22:39

Гербольдт заявила, что «битва школ» проводится на уровне «Гран-при России»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская фигуристка Катарина Гербольдт высоко оценила уровень юношеских соревнований в России.

«Соглашусь с мнением Загитовой, которая сказала, что еще недавно такого масштаба соревнований в юношеском фигурном катании не было. Сейчас проводится много соревнований, и все они на достаточно высоком уровне. Хочу отметить «Битву школ», это очень хорошо организованный турнир — он проводится на уровне «Гран-при России», — приводит слова Гербольдт «РБ Спорт».

Накануне состоялся финал юношеского соревнования по фигурному катанию Кубок Московского спорта («Битва школ»), в котором победили Маргарита Базылюк и Арсений Федотов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/katarina-gerbol-dt-bitva-shkol-provoditsya-na-urovne-gran-pri-rossii/
Фигурное катание
Катарина Гербольдт
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