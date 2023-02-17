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Фигурное катание

Сегодня, 16:06

Гербольдт заявила, что каждый тренер всей душой болеет за своего ученика

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров — 2008 Катарина Гербольдт прокомментировала резкие высказывания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в отношении судейства на юниорском первенстве страны в Перми.

«Всем известно, что фигурное катание — очень субъективный вид спорта. И, конечно, каждый тренер болеет всей душой за своего ученика. Поэтому я всегда стараюсь поддержать своих спортсменов, но особо не комментировать, так как я предвзято к ним отношусь. Мне кажется, со стороны всегда очень сложно оценивать адекватно», — приводит слова Герболдьт «Газета.Ru».

Ранее двукратный олимпийский чемпион раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023 в Перми.

Ученица Плющенко Вероника Жилина стала второй с 218,79 балла. Другая его воспитанница Софья Титова — 4-я (200,73 балла).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/17/19770889.shtml?updated
Фигурное катание
Евгений Плющенко
Катарина Гербольдт
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