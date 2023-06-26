Гербольдт заявила, что Костомаров доказывает, что он не зря стал чемпионом Олимпиады

Российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала первое появление Романа Костомарова в протезах, заявив, что она очень рада за него.

«У меня самые положительные эмоции! Я очень рада за Рому. Он большой молодец, борется, доказывает всем, что он не зря стал олимпийским чемпионом. Он крутой спортсмен и человек. Хочу пожелать ему в дальнейшем таких же крутых результатов. Ожидала ли я, что он так быстро сможет тренироваться на тренажерах? Я надеялась на это, зная его характер, желание и умение добиваться того, чего он хочет», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».

26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.