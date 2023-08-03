Глава Федерации фигурного катания Грузии оценила дебют за сборную Дэвис и Смолкина

Глава Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани прокомментировала победу танцевального дуэта Диана Дэвис и Глеб Смолкин на дебютном для себя турнире за сборную Грузии.

«Мы довольны. Ребята очень рано начали сезон, и радует, что они справились с задачей, которую ставили. Впереди еще много турниров, дальше — больше», — приводит слова Гиоргобиани ТАСС.

Дэвис и Смолкин одержали победу на турнире по танцам на льду Ice Dance International в Лейк-Плэсиде. В ритм-танце они стали вторыми, набрав 74,35 балла. В произвольной программе пара заняла первое место, набрав 117,47 балла.

В начале июня Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии. Позднее Федерация Грузии подтвердила переход спортсменов.