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Фигурное катание

Сегодня, 16:22

Глава Федерации фигурного катания Грузии оценила дебют за сборную Дэвис и Смолкина

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани прокомментировала победу танцевального дуэта Диана Дэвис и Глеб Смолкин на дебютном для себя турнире за сборную Грузии.

«Мы довольны. Ребята очень рано начали сезон, и радует, что они справились с задачей, которую ставили. Впереди еще много турниров, дальше — больше», — приводит слова Гиоргобиани ТАСС.

Дэвис и Смолкин одержали победу на турнире по танцам на льду Ice Dance International в Лейк-Плэсиде. В ритм-танце они стали вторыми, набрав 74,35 балла. В произвольной программе пара заняла первое место, набрав 117,47 балла.

В начале июня Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии. Позднее Федерация Грузии подтвердила переход спортсменов.

Диана Дэвис и&nbsp;Глеб Смолкин. Дочь Тутберидзе одержала победу под новым флагом. Она с партнером использовала русскую музыку

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
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