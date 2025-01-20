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Фигурное катание

20 января, 23:40

Глава Федерации фигурного катания Москвы Абдурахманов покинул Россию

Даниил Аршавский
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Президент Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) Антон Абдурахманов покинул Россию, сообщает ТАСС.

По данным источника, Абдурахманов покинул страну по причинам, не связанным со спортивной деятельностью. Федерация продолжает работу в штатном режиме в рамках юридических полномочий и уставных документов и проинформировала Руководство Москомспорта об отъезде функционера.

Выборы нового главы ФФКМ пройдут на конференции не ранее мая.

Абдурахманов занимал пост президента ФФКМ с апреля 2022 года.

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