Глава Федерации фигурного катания Москвы Абдурахманов покинул Россию

20 января, 23:40
Президент Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) Антон Абдурахманов покинул Россию, сообщает ТАСС.
По данным источника, Абдурахманов покинул страну по причинам, не связанным со спортивной деятельностью. Федерация продолжает работу в штатном режиме в рамках юридических полномочий и уставных документов и проинформировала Руководство Москомспорта об отъезде функционера.
Выборы нового главы ФФКМ пройдут на конференции не ранее мая.
Абдурахманов занимал пост президента ФФКМ с апреля 2022 года.