Главный тренер «Ариса» — о выкупе Кокорина: «Вопрос будет тянуться до последнего»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский ответил на вопрос, как идет процесс выкупа форварда команды Александра Кокорина у итальянской «Фиорентины».

«Это решение будет не сегодня, не завтра и не послезавтра. Вопрос будет тянуться до последнего. Тем более, если Саша будет продолжать играть в таком же духе, а в «Фиорентине» поменяется тренер, то, наверняка, его захотят там увидеть. Но я хочу, чтобы он остался», — приводит «РБ Спорт» слова Шпилевского.

Ранее сообщалось, что кипрский клуб намерен выкупить арендованного у «Фиорентины» российского футболиста.

32-летний Кокорин с 2022 года выступает за «Арис» на правах аренды. В текущем сезоне нападающий провел 23 матча за кипрскую команду во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.