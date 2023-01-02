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Фигурное катание

Сегодня, 11:02

Покровская: «Лучшая российская спортсменка 2022 года — фигуристка Щербакова»

Мария Гусева
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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала, кого считает лучшей спортсменкой 2022 года.

«Считаю, лучшая российская спортсменка 2022 года — фигуристка Щербакова, — цитирует Legalbet Покровскую. — Она мне вообще нравится, очень серьезная, красивая, аккуратная, с хорошими прыжками и программой. Приятная девочка. Я люблю такое катание, где не только прыжки. Мне это близко. Нельзя сказать, что ее программы перегружены прыжками. В фигурном катании стало так: есть прыжки, а между ними можно ничего особо не делать. Я за прежнее фигурное катание, которое было балетное и красивое».

18-летняя Анна Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой России в женском одиночном катании.

Источник: Legalbet.ru
Фигурное катание
Анна Щербакова
Татьяна Покровская
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