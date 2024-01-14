Главред «Миллиард.Татар» — о Загитовой: «Надеюсь, Алина подтянет татарский язык»

Арслан Минвалеев, главный редактор издания «Миллиард.Татар», прокомментировал победу фигуристки Алины Загитовой в номинации «Татарка года».

«Победа Загитовой не была ожидаемой. Она с проектом своей школы конкурировала с журналисткой из ТНВ, даже в какой-то момент они шли вровень. Но Алина оторвалась примерно на 12-14 тысяч голосов. В первой номинации она была вне конкуренции, а на всеобщем голосовании на равных конкурировала с ютубером Арслановым», — приводит Sport24 слова Минвалеева.

Также он высказался о том, что Загитова не знает татарский язык.

«К сожалению, у нас такое явление, что многие не знают татарский язык. Даже последняя перепись показала, что на миллион человек, если не ошибаюсь, носителей языка стало меньше. Надеюсь, Алина подтянет татарский язык», — добавил он.

21-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018).