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Сегодня, 17:38

Главред «Миллиард.Татар» — о Загитовой: «Надеюсь, Алина подтянет татарский язык»

Алина Савинова
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Арслан Минвалеев, главный редактор издания «Миллиард.Татар», прокомментировал победу фигуристки Алины Загитовой в номинации «Татарка года».

«Победа Загитовой не была ожидаемой. Она с проектом своей школы конкурировала с журналисткой из ТНВ, даже в какой-то момент они шли вровень. Но Алина оторвалась примерно на 12-14 тысяч голосов. В первой номинации она была вне конкуренции, а на всеобщем голосовании на равных конкурировала с ютубером Арслановым», — приводит Sport24 слова Минвалеева.

Также он высказался о том, что Загитова не знает татарский язык.

«К сожалению, у нас такое явление, что многие не знают татарский язык. Даже последняя перепись показала, что на миллион человек, если не ошибаюсь, носителей языка стало меньше. Надеюсь, Алина подтянет татарский язык», — добавил он.

21-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018).

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-612144-nadeyus-alina-podtyanet-tatarskiy-yazyk-glavred-milliardtatar-o-pobede-zagitovoy-v-nominatsii-tatarka-goda
Фигурное катание
Алина Загитова
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