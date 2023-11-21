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Фигурное катание

21 ноября, 23:28

Лутфуллин: «Не даю советы Семененко и Ветлугину, ведь мы одного возраста»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фигурист Глеб Лутфуллин, который занимается в группе Алексея Мишина, ответил на вопрос об отношениях с другими спортсменами группы — Евгением Семененко и Матвеем Ветлугиным.

«Подстегиваем ли мы как-то друг друга на тренировках? Сейчас уже нет: мы выросли из этого. Приходим, делаем свою работу и уходим. Когда выходим на лед, есть только спортсмен и тренер, больше никого. Проводим каждый свою работу. Даем ли друг другу советы? Нет, мы же все одного возраста. Если только кто-то маленький подойдет, спросит «Как ты делаешь этот сальхов?», тогда подсказываем», — приводит слова Лутфуллина «Газета.Ru».

19-летний фигурист стал бронзовым призером этапа «Гран-при России» в Казани. Он набрал 257,63 балла за две программы.

Источник: Газета.Ru
Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
Глеб Лутфуллин
Евгений Семененко
Матвей Ветлугин
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