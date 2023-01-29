Российский фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал свое выступление на чемпионате Санкт-Петербурга. Спортсмен занял первое место, набрав 290,20 балла по итогам двух двух программ.

— Концовка была не очень активная. По прыжкам доволен, что получилось выполнить ту техническую составляющую, которая у меня была. Не вау. Нет такого ощущения наслаждения.

— Сказалась ли усталость, из-за того что турниры проходят две недели подряд нон-стоп?

— Вы знаете, в принципе я спортсмен, это по факту работа. Бывают разные варианты событий. Два проката меньше, чем за неделю. Как в футболе. Там вообще по три раза в неделю играют, так что можно на это не жаловаться, просто идти и делать.

— Девушка оценила твое публичное поздравление?

— Полагаю, да. Сегодня у нее работа была, поэтому не знаю.

— Сейчас точно в тройку попадаешь, будешь удивлять каким-то показательным?

— Я его не помню.

— Ну у тебя есть время вспомнить до семи вечера.

— Да, есть. Буду этим сейчас заниматься.

— Что Алексей Николаевич сказал после выступления или не успел.

— Поднял руку и все.