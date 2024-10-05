Лутфуллин — о Туктамышевой в роли тренера: «Поддержка ощущалась, она дополняет всех — спортсменов, журналистов, судей»

Фигурист Глеб Лутфуллин после выступления на мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге поделился своими впечатлениями от работы с Елизаветой Туктамышевой.

Лутфуллин набрал 303,28 балла по сумме двух программ и занял второе место.

— Глобально я доволен. Будем работать: первые соревнования, первый старт, серьезная конкуренция, чемпионы России, призеры России, призеры Европы. Потрясающий турнир. Надеюсь, на следующем турнире будет такая же серьезная конкуренция и такие же чистые прокаты какие мы увидели сейчас. Буду стараться докатывать программу.

Поддержка Лизы Туктамышевой ощущалась, если она будет ездить с нами на все соревнования — это прекрасно. Она дополняет нас всех, не только спортсменов, но и журналистов, и судей. Все рады увидеть Лизу на ледовой площадке. Она умеет настроить, — сказал Лутфуллин.

Туктамышева приостановила карьеру осенью 2023 года.