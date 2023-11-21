Лутфуллин: «Смотрел на Туктамышеву и Коляду как на икон фигурного катания»

Фигурист Глеб Лутфуллин рассказал, что тренеры начали уделять ему и другим спортсменам больше времени после того, как Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда приостановили карьеру. Он занимается в группе Алексея Мишина.

«Когда Лиза и Миша с нами тренировались, было очень интересно за ними наблюдать. Если подумать, то мы с ними были не соперниками на льду, а смотрели на них как на икон фигурного катания. Наблюдали за их стилем. Это было очень здорово. Сейчас, конечно же, нам уделяется больше времени, у нас троих — у меня, Евгения Семененко и Матвея Ветлугина — поровну времени», — приводит слова Лутфуллина «Газета.Ru».

19-летний фигурист стал бронзовым призером этапа «Гран-при России» в Казани. Он набрал 257,63 балла за две программы. Победу одержал Владислав Дикиджи (287,40 балла).