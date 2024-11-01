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Фигурное катание

Сегодня, 18:15

Лутфуллин — о Туктамышевой-тренере: «С Лизой очень весело, такая душевная атмосфера»

Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
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Фигурист из Санкт-Петербурга Глеб Лутфуллин в интервью «СЭ» рассказал о тренировках с чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой. Ранее она выводила спортсмена на лед на Мемориале Николая Панина-Коломенкина.

— Она принимает участие в тренировках. Конечно, я прислушиваюсь к ее советам, к советам Алексея Николаевича. Их советы бывают схожи, интересное получается трио, интересно работать с Елизаветой. Результат нашей с ней работы, я думаю, видно было на Мемориале Панина, очень хороший результат (смеется). Если серьезно, то, конечно, результат есть, мы с ней работали и в Кисловодске на сборах, и в Питере. Колоссальная работа была проведена над программами, прыжками, поэтому виден результат. Конечно, приятно, когда она присутствует на льду.

— Когда Елизавета на тренировках, какая атмосфера царит?

— С Лизой очень весело. Душевная атмосфера, какая-то родная, приятная, у нас очень семейный и добрый тренерский штаб.

Глеб Лутфуллин. «У нас с Мишиным и Туктамышевой — интересное трио». Лутфуллин — о душевных тренировках

В субботу и воскресенье, 2 и 3 ноября, пройдет второй этап «Гран-при России» в Казани.

Фигурное катание
Глеб Лутфуллин
Елизавета Туктамышева

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