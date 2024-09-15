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Фигурное катание

Сегодня, 18:59

Глейхенгауз — о расстройстве Петросян: «Она не смогла показать, как готова»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Тренер-постановщик штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз объяснил, почему Аделия Петросян выглядела расстроенной после контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.

— Прокаты и нужны, чтобы дать начало сезону, посмотреть спортсменов ближе к соревновательному формату. Было много неудачных прокатов. Кто-то молодец, кто-то не выполнил то, что может показать. Физически готовы все. Дальше вопрос нервов и других моментов.

— Аделия Петросян сегодня расстроилась после проката.

— Мы тоже расстраивались. Все эти тренировочные дни — все прыгала, четверные получались. Расстроилась из-за того, что перед зрителями пошли ошибки. За «бабочку» мы сильно ругаем спортсменов. Ее расстройство связано с тем, что не смогла показать, как готова, — сказал Глейхенгауз.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию проходят в Санкт-Петербурге 14 — 15 сентября.

Аделия Петросян
Даниил Глейхенгауз
Этери Тутберидзе

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