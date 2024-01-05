Гончаренко отметила, что участие Туктамышевой внесет интригу в чемпионат России по прыжкам

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что участие чемпионки мира по фигурному катанию 2015 года Елизаветы Туктамышевой в чемпионате России по прыжкам должно как украсить турнир, так и внести в него интригу.

«Она опытный спортсмен, и ее присутствие не только украсит турнир, но и привнесет туда интригу. Мы не видим пока, какая у нее форма, и это будет сюрприз для нас. Потому что мы знаем, что Лиза владеет не только акселем в 3,5 оборота, но может порадовать и четверным прыжком. Безусловно, хотелось бы увидеть на турнире Камилу Валиеву и четверной тулуп в ее исполнении, я все жду этого и думаю, что он все-таки у нее удастся. Софью Муравьеву с ее тройным акселем, думаю, Аделия Петросян будет бороться со своим ультра-си. Я жду прекрасный от Камилы четверной тулуп. Чемпионат России показал, что девчонки у нас сильнейшие», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

Ранее тренер Алексей Мишин заявил, что Туктамышева может выступить на чемпионате России по прыжкам. Турнир пройдет 20-21 января в Москве.

27-летняя фигуристка объявила о приостановке профессиональной карьеры в октябре 2023 года.