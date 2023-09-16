Гончаренко: «Косторная будет интересная партнерша, яркая, с именем, со своим почерком»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказалась о дебюте Алены Косторной в паре с мужем, фигуристом Георгием Куницей на контрольных прокатах сборной России.

«Косторная сама по себе спортсменка очень интересная. Она красивая, титулованная, имеет своих болельщиков. Все безусловно рады, что этот талантливый человек продолжает жизнь в фигурном катании. Пусть это парное катание, но может получиться очень интересный дуэт. Конечно, здесь еще надо много работать, но она будет интересная партнерша, яркая, с именем, со своим почерком. Поэтому может получиться, если Алена будет трудиться», — цитирует Гончаренко Metaratings.ru.

В начале 2023 года стало известно, что Косторная ушла в парное катание. Она встала в пару с Георгием Куницей. 12 августа Косторная и Куница сыграли свадьбу.

Коротка программа фигуристов на сезон-2023/24 поставлена под композицию Бейонсе Crazy in Love из саундтрека к фильму «50 оттенков серого».