Гончаренко: «Я очень рада, что Костомаров выложил это видео, он настоящий олимпийский чемпион»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко отреагировала на видео, которое фигурист Роман Костомаров опубликовал в соцсетях.

«Я очень рада, что он выложил это видео. Он истинный спортсмен и настоящий олимпийский чемпион, и всегда им будет оставаться. Всегда будет бороться со всеми неприятностями, которые могут быть у человека в жизни. Хочется пожелать ему скорейшего восстановления и прекрасного настроения. Смотреть с оптимизмом вперед, несмотря ни на что. Самые искренние слова поддержки в его адрес. Очень рада, что он уже в тренировке, уже в работе. Спортсмен живет в тренировке, болеет в тренировке и в тренировке восстанавливается. Поэтому я уверена, что он восстановится, несмотря ни на что», — цитирует Гончаренко Metaratings.ru.

26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.