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Фигурное катание

Сегодня, 13:35

Гончаренко поделилась впечатлениями от чемпионата России по прыжкам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась впечатлениями от чемпионата России по прыжкам.

«Не первый раз проходят эти соревнования и все ожидают, что это будет интересно, что это будет праздник. В общем, ожидания оправдались. Праздник спорта. Мы увидели новые юные лица, у нас хорошая смена. Я думаю, что всем любителям фигурного катания эти соревнования добавляют хорошего настроения. Плюс интрига, накал страстей, нервы. Полный спектр удовольствия от нашего прекрасного фигурного катания. Очень рада, что это уже стало традицией. Правильно ли сделали, что допустили юниоров до соревнований? Да, потому что к юниорам незаслуженно такое, знаете, более прохладное отношение. Меньше гораздо интереса, чем к взрослым заслуженным спортсменам. Но я думаю, что надо видеть свое подрастающее поколение, плюс это для них неоценимый опыт», — приводит слова Гончаренко Metaratings.ru.

Чемпионат России по прыжкам 2024 года прошел с 19 по 21 января в Москве, в спортивном комплексе «ЦСКА Арена». Победителями в личных соревнованиях стали Арсений Федотов, Маргарита Базылюк и пара Елизавета Осокина и Артем Грицаенко. В командных соревнованиях победу одержала команда Дмитрия Козловского.

Источник: https://metaratings.ru/news/inna-goncharenko-chempionat-rossii-po-pryzhkam-poluchilsya-interesnee-chem-v-proshlom-godu-326412/
Фигурное катание
Инна Гончаренко
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