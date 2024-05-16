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Фигурное катание

Сегодня, 07:01

Гончаренко рассказала, что думает о занятиях детей фигурным катанием

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась мнением по поводу занятий детей в спорте.

«Знаете, я сейчас работаю совершенно без надрыва, без гонки куда бы то ни было. Дети, которые ко мне приходят, уже у кого-то тренируются, и ко мне обращаются лишь за тем, чтобы подучить элементы, дополнительно покататься. Но выходят на лед, и начинаются слезы. Я каждый раз в таких случаях спрашиваю ребёнка: «Тебе кататься нравится?» — «Да». — «Заниматься хочешь?» — «Да». Но как можно заниматься делом, которое нравится, и постоянно рыдать при этом? В моем понимании это вообще не стыкуется. А у них это уже привычное состояние, наработанное годами, — постоянно рыдать по любому поводу», — заявила Гончаренко RT.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1314628-goncharenko-deti-katanie
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