Гончаренко: «Финал «Гран-при России» с участием Трусовой был бы более ярким и интересным»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что финал «Гран-при России» по фигурному катанию был бы ярче и интереснее, если бы в нем приняла участие серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова.

«Это очень грустно, что она снялась. По сути у нее сезон получился нерабочим в соревновательном плане. Но раз она снялась — значит, не готова. Спортсмен снимается, если он болен или никак не готов, во всех остальных случаях он должен бороться, только старты показывают, кто готов хорошо, а кто — не совсем, не владею информацией непосредственно от Саши, чтобы все досконально обосновать. Конечно, соревнования с участием Саши были бы более яркими и интересными», — приводит ТАСС слова Гончаренко.

23 февраля заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что 18-летняя фигуристка не выступит в финале «Гран-при России» из-за травмы спины. Соревнования пройдут с 3 по 5 марта в Санкт-Петербурге.