Гончаренко считает, что Трусова не позволит Самоделкиной и Петросян обыграть ее на «Гран-при Сочи»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась ожиданиями от выступлений фигуристок Софьи Самоделкиной и Аделии Петросян на втором этапе «Гран-при России» в Сочи и предположила, смогут ли они победить Александру Трусову.

«Самоделкина и Петросян могут побороться с Трусовой, но удастся ли им ее обыграть, большой вопрос. Я думаю, что Саша им такой возможности не даст. У меня почему-то есть такая уверенность», — приводит слова Гончаренко Metaratings.ru.

«Гран-при России» в Сочи — «Бархатный сезон». Турнир пройдет с 28 по 30 октября.