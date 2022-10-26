Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:25

Гончаренко считает, что Трусова не позволит Самоделкиной и Петросян обыграть ее на «Гран-при Сочи»

Telegram Новости

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась ожиданиями от выступлений фигуристок Софьи Самоделкиной и Аделии Петросян на втором этапе «Гран-при России» в Сочи и предположила, смогут ли они победить Александру Трусову.

«Самоделкина и Петросян могут побороться с Трусовой, но удастся ли им ее обыграть, большой вопрос. Я думаю, что Саша им такой возможности не даст. У меня почему-то есть такая уверенность», — приводит слова Гончаренко Metaratings.ru.

«Гран-при России» в Сочи — «Бархатный сезон». Турнир пройдет с 28 по 30 октября.

Источник: https://metaratings.ru/news/inna-goncharenko-trusova-ne-dast-samodelkinoy-i-petrosyan-vozmozhnosti-obygrat-sebya-na-gran-pri-v-s-1395631/
Фигурное катание
Аделия Петросян
Александра Трусова
Инна Гончаренко
Софья Самоделкина
0
Читайте также
Украина требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА. Что за этим стоит
Непомнящий и Карлсен провалились на старте ЧМ по шахматам Фишера. Оба допустили нехарактерные «зевки»
Утаивших информацию о планируемых терактах в Запорожской области выдворят на Украину
Украину расстроили планы нового премьера Британии сократить военный бюджет
Раскрыты подробности договора о членстве Финляндии в НАТО
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Траньков считает, что уверенность в победе помешала Тарасовой и Морозову на этапе Гран-при

Гончаренко считает, что Трусова будет бороться за максимальное количество четверных прыжков