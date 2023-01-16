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Фигурное катание

Сегодня, 18:25

Гончаренко считает, что у Косторной есть неплохие данные для парного катания

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что фигуристка Алена Косторная перешла в парное катание.

«Частично ожидаемая новость, она же выступала в шоу, пробовала себя. Человек же сделал выбор, у нее есть партнер. Данные у Алены неплохие для парного катания — небольшого роста, очень хорошо смотрится, будет яркой партнершей. Она человек с именем. Почему бы нет? Прыжковыми элементами и вращениями она владеет. Освоить парные элементы, скататься, вот и все! Все будет в ее руках. Это один из вариантов, чтобы Алена продолжила карьеру и радовала зрителей. Это хороший вариант», — сказала Гончаренко «СЭ».

Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В июле 2020 года спортсменка перешла в академию Евгения Плющенко, но в марте 2021 года вновь вернулась к Тутберидзе. С марта 2022 года фигуристка тренировалась в ЦСКА у Елены Буяновой.
В декабре 19-летняя Косторная выступила в паре с Георгием Куницей в шоу Евгения Плющенко.

Алена Косторная
Инна Гончаренко
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