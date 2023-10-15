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Фигурное катание

Сегодня, 22:40

Гончаренко сравнила фигуриста Савосина с фениксом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко заявила, что фигурист Роман Савосин за время перерыва в карьере прибавил в катании, технике прыжков и выразительности, поэтому его можно сравнить с фениксом.

«Впечатления от этапа очень хорошие, мы долго ждали, когда сезон начнется. Мне очень понравились программы Жени Семененко, особенно короткая. У него очень сложные образы, которые он интересно преподносит, и прыжки. Он очень харизматичный спортсмен, победитель первого этапа, абсолютно заслуженно, хочется пожелать ему успехов в дальнейшем. Романа Савосина можно сравнить с фениксом, видно, что он в очень хорошей форме, и у него большое желание бороться, мне он очень понравился. Это яркий пример спортсмена, который остается преданным своему наставнику Алексею Четверухину и проходит с ним взлеты и падения. Рома показал, что он прибавил в катании, технике прыжков и выразительности. Я думаю, что второе место вслед за чемпионом России — это хороший результат и заявка на то, что он будет бороться за самые высокие места в этом сезоне», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

Спортсмен выступил под музыку из песен Адриано Челентано, упал с четверного сальхова и получил 176,77 балла.

Из-за этого Савосин, лидировавший после короткой программы, опустился на второе место в общем зачете с результатом 277,66 балла по сумме двух выступлений. Победителем стал Евгений Семененко, у которого 289,37 балла за два проката.

Следующий этап «Гран-при России» пройдет с 21 по 22 октября в Омске.

Источник: https://tass.ru/sport/19019781
Фигурное катание
Инна Гончаренко
Роман Савосин
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