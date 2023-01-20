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Фигурное катание

Сегодня, 13:50

Гончаренко заявила, что отсутствие Трусовой и Щербаковой не скажется на зрелищности Кубка Первого канала

Виктория Кравченко
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Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала тот факт, что фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова не будут участвовать в Кубке Первого канала.

«У нас много прекрасных спортсменов, которые ничем не уступают Трусовой и Щербаковой. Время движется вперед, обстоятельства меняются. Будет новый турнир и своя зрелищность у него. Не стоит сожалеть о прошедшем», — цитирует Гончаренко Metaratings.ru.

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 21 по 22 января. 20 января стали известны составы команд Камилы Валиевой и Алины Загитовой на турнир.

Источник: https://metaratings.ru/news/goncharenko-u-nas-mnogo-prekrasnykh-sportsmenov-kotorye-nichem-ne-ustupayut-trusovoi-i-sherbakovoi-221328/
Александра Трусова
Анна Щербакова
Инна Гончаренко
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