Гончаренко заявила, что отсутствие Трусовой и Щербаковой не скажется на зрелищности Кубка Первого канала

Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала тот факт, что фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова не будут участвовать в Кубке Первого канала.

«У нас много прекрасных спортсменов, которые ничем не уступают Трусовой и Щербаковой. Время движется вперед, обстоятельства меняются. Будет новый турнир и своя зрелищность у него. Не стоит сожалеть о прошедшем», — цитирует Гончаренко Metaratings.ru.

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 21 по 22 января. 20 января стали известны составы команд Камилы Валиевой и Алины Загитовой на турнир.