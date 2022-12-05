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Фигурное катание

Сегодня, 10:33

Гончаренко заявила, что Плющенко ревностно относится к тренерской работе

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко оценила работу Евгения Плющенко в фигурном катании.

«Плющенко — один из самых прославленных наших спортсменов за последние годы. Когда он занялся тренерской работой, было видно, что он очень ревностно к этому относится и стремится и здесь к победе, не просто к участию, а именно к работе на высочайшем уровне, к победе. Победа в команде, может, немножко неожиданна с одной стороны, с другой — кто хочет, тот добьется, когда-то это должно было случится, вот вчера это случилось в таком виде», — цитирует Гончаренко ТАСС.

В воскресенье команда Плющенко одержала победу на первом в истории чемпионате России по прыжкам.

Источник: https://tass.ru/sport/16500283
Евгений Плющенко
Инна Гончаренко
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Гончаренко отреагировала на выступление фигуристок на чемпионате России по прыжкам