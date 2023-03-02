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Фигурное катание

Сегодня, 15:40

Горбачева объяснила решение обратиться к психологу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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15-летняя фигуристка, чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева рассказала, почему обращалась за помощью к психологу.

«Работали с психологом пару лет назад. Решили сотрудничать из-за того, что я на тренировках каталась очень хорошо и делала все элементы, а на соревнованиях очень переживала, нервничала и допускала ошибки на элементах, которые на тренировках делала очень хорошо и стабильно. Из-за этого мы решили попробовать позаниматься с психологом, чтобы на соревнованиях быть с головой — контролировать свои движения, прыжки и не ошибаться на ровном месте. И в этом плане он очень помог: научиться справляться со своими нервами и эмоциями», — приводит слова Горбачевой Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-03-02-figuristka-gorbacheva-obyasnila-resheniye-obratitsya-k-psikhologu
Фигурное катание
Алина Горбачева
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