Горбачева примет участие в контрольных прокатах сборной России

В Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Алина Горбачева примет участие в контрольных прокатах сборной России.

Предсезонные контрольные прокаты пройдут 16-17 сентября в «Мегаспорте», где спортсмены представят свои программы.

Также в прокате примут участие: Софья Акатьева, Камила Валиева, Вероника Жилина, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Вероника Яметова.

Полный список участников.

16-летняя Горбачева пропала в Москве 28 августа после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». К ее поискам были привлечены водолазы и группа волонтеров. Девочку нашли вечером 29-го числа и доставили в подразделение Следственного комитета по Москве. Утром 30 августа следователи передали Горбачеву маме. Причину своего исчезновения фигуристка не назвала.