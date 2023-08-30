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Фигурное катание

Сегодня, 20:36

Горбачева примет участие в контрольных прокатах сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Алина Горбачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Алина Горбачева примет участие в контрольных прокатах сборной России.

Предсезонные контрольные прокаты пройдут 16-17 сентября в «Мегаспорте», где спортсмены представят свои программы.

Также в прокате примут участие: Софья Акатьева, Камила Валиева, Вероника Жилина, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Вероника Яметова.

Полный список участников.

16-летняя Горбачева пропала в Москве 28 августа после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». К ее поискам были привлечены водолазы и группа волонтеров. Девочку нашли вечером 29-го числа и доставили в подразделение Следственного комитета по Москве. Утром 30 августа следователи передали Горбачеву маме. Причину своего исчезновения фигуристка не назвала.

Источник: https://fsrussia.ru/news/novosti/spisok-uchastnikov-kontrol-nykh-prokatov-figuristov-v-megasporte
Фигурное катание
Аделия Петросян
Алина Горбачева
Анастасия Зинина
Вероника Жилина
Вероника Яметова
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
Ксения Синицына
Майя Хромых
Софья Акатьева
Софья Муравьева
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