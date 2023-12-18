Горбачева рассказала о минусах поездки в Китай

Российская фигуристка Алина Горбачева поделилась мнением о поездке в Китай, где она вместе с другими спортсменками приняла участие в шоу.

По словам Горбачевой, ей не понравилось большое количество людей.

«Мы были там во время национального праздника — Дня Китая. Везде было очень много людей, не особо что-то удалось посмотреть. Никуда не купишь билет. Да и когда много людей, впечатления от достопримечательностей не такие сильные», — цитирует Горбачеву Sport24.

Горбачева завоевала серебро на этапе «Гран-при России» в Казани. Фигуристка выступит на чемпионате России в Челябинске с 21 по 23 декабря.