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Сегодня, 23:09

Горбачева: «Туктамышева внесла большой вклад в фигурное катание»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Российская фигуристка Алина Горбачева поделился мнением о чемпионке мира Елизавете Туктамышевой, которая в октябре объявила о перерыве в карьере.

«Думаю, что Лизы будет не хватать. Многие ее считают своим кумиром. Для многих, я уверена, стало большим огорчением, что она взяла паузу. Я не хочу загадывать, вернется она или нет. Но то, что она внесла большой вклад — это факт. Она большой человек в фигурном катании», — приводит слова Горбачевой Metaratings.ru.

26-летняя спортсменка продолжает кататься и выступать в ледовых шоу. Елизавета является чемпионкой мира и Европы. Также она побеждала в финале «Гран-при» сезона-2014/15 и выигрывала чемпионат России в 2013 году.

Источник: Metaratings.ru
Фигурное катание
Алина Горбачева
Елизавета Туктамышева
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