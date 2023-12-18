Горбачева: «Туктамышева внесла большой вклад в фигурное катание»

Российская фигуристка Алина Горбачева поделился мнением о чемпионке мира Елизавете Туктамышевой, которая в октябре объявила о перерыве в карьере.

«Думаю, что Лизы будет не хватать. Многие ее считают своим кумиром. Для многих, я уверена, стало большим огорчением, что она взяла паузу. Я не хочу загадывать, вернется она или нет. Но то, что она внесла большой вклад — это факт. Она большой человек в фигурном катании», — приводит слова Горбачевой Metaratings.ru.

26-летняя спортсменка продолжает кататься и выступать в ледовых шоу. Елизавета является чемпионкой мира и Европы. Также она побеждала в финале «Гран-при» сезона-2014/15 и выигрывала чемпионат России в 2013 году.