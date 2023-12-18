Горбачева — об отстранении россиян: «Немного грустно, но у нас сильные соревнования»

Фигуристка Алина Горбачева поделилась мнением об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Все равно в России сильная конкуренция среди девушек. Конечно, немного грустно от того, что мы не можем выступать на международной арене, но у нас довольно сильные соревнования, на которых интересно выступать. Мне нравится у нас кататься», — цитирует фигуристку Metaratings.ru.

Российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с 1 марта 2022 года.