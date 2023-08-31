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Сегодня, 01:15

Горбачева — о своей пропаже: «Мой поступок совершенно не вписывается в понятие «нормально»

Евгений Козинов
Корреспондент
Алина Горбачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Алина Горбачева опубликовала в социальной сети видеоролики, в котором высказалась по поводу инцидента со своим исчезновением.

«Мне очень непросто сейчас записывать это видео и трудно говорить об этой ситуации. Но я искренне хочу поблагодарить всех тех, кто переживал и принимал участие в моих поисках. Спасибо спасателям, поисковым службам, волонтерам, водолазам. Спасибо моим коллегам-фигуристам и болельщикам. И, конечно, большое спасибо моим родным и близким людям. Извините, что заставила вас переживать. Только сейчас я понимаю, что на самом деле произошло, и что мой поступок совершенно не вписывается в понятие «нормально». Ведь пока я переживала, пыталась разобраться в себе, своих мыслях и чувствах, вы все тратили время и силы на мои поиски. Большое спасибо за вашу любовь», — сказала Горбачева.

16-летняя Горбачева пропала в Москве 28 августа после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». К ее поискам были привлечены водолазы и группа волонтеров. Девочку нашли вечером 29-го числа и доставили в подразделение Следственного комитета по Москве. Утром 30 августа следователи передали Горбачеву маме.

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Фигурное катание
Алина Горбачева
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